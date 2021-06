Brussels Airlines ontvangt in 2023 fabrieksnieuwe A320neo’s

Brussels Airlines zal in 2023 voor het eerst in haar geschiedenis fabrieksnieuwe toestellen in ontvangst mogen nemen. De maatschappij zal enkele A319’s vervangen door drie efficiëntere A320neo’s.

De Raad van Bestuur van de Lufthansa Group en die van de SN Airholding hebben vandaag het plan goedgekeurd om in 2023 drie fabrieksnieuwe A320neo’s in de vloot te introduceren. De A320 new engine option is stiller en verbruikt ook tot 11 procent minder brandstof dan de klassieke A320.

Door het herstructureringsplan is het sowieso de bedoeling om de komende jaren alle A319’s uit de vloot te halen en te vervangen door toestellen van het type A320.

“Dankzij onze moedermaatschappij Lufthansa zijn we voor de allereerste keer in onze 19-jarige geschiedenis in staat om oudere A319 Airbussen te vervangen door drie moderne en brandstofefficiënte toestellen die tegen de zomer van 2023 de Airbus-fabriek zullen verlaten. De drie A320neo’s produceren 50% minder geluid en verbruiken 11% minder brandstof en besparen bijgevolg 11% CO2 per vlucht,” zegt CEO Peter Gerber.