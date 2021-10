ULM instructeur komt om het leven na crash in Kiewit

In Hasselt is een Brügger Colibri neergestort. De piloot (59) van het eenpersoonsvliegtuigje is een vlieginstructeur bij de plaatselijke vliegclub Aero-Kiewit. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.

Het ongeval gebeurde woensdag omstreeks 16u30. De piloot wou landen maar maakte alsnog een doorstart enkele meters boven de grond. Nadat hij de doorstart gemaakt had is hij door onbekende reden toch hard op de grond terecht gekomen.

De Air Accident Investigation Unit, die dergelijke voorvallen onderzoekt, werd verwittigd en zal nu de oorzaak van de crash proberen achterhalen.

De Colibri vliegtuigen zijn kleine, eenpersoons-toestellen aangedreven door een vier-cilinder motor. Deze type vliegtuigen hebben een volledig houten frame met stoffen beklede vleugels en een met multiplex beklede romp. Vele exemplaren hiervan vliegen nog actief rond.