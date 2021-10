Brussels Airlines vanaf december opnieuw naar Kyiv

Brussels Airlines lanceert vanaf 16 december opnieuw de route naar Kyiv. Die route werd in 2018 door de maatschappij opgestart maar sneuvelde al voor de coronacrisis in november 2019. Ukraine International, dat vroeger tot twee keer per dag naar Brussel vloog, heeft de route voorlopig geschrapt.

Vanaf 16 december vliegt Brussels Airlines opnieuw naar Oekraïne. De maatschappij zal telkens op donderdag en zaterdag vanuit Brussel naar de Oekraïense hoofdstad Kyiv vliegen. De vluchten zijn momenteel enkel nog maar ingeladen voor het komende winterseizoen. Of de route ook in de zomer blijft behouden, is niet duidelijk.

In oktober 2018 voegde Brussels Airlines Kyiv als nieuwe bestemming toe aan haar routenetwerk. De route werd in november 2019, toen de maatschappij vier wekelijkse vluchten uitvoerde, stopgezet wegens een optimalisering van het netwerk.

Ukraine International, dat op een bepaald moment voor de crisis tot 10 keer per week tussen Brussel en Kyiv vloog met een namiddagvlucht en soms vroege ochtendvlucht, vliegt momenteel niet meer naar Brussel. Ook lijkt het er momenteel niet op dat de maatschappij Brussel snel weer aan het routenetwerk toevoegt, wellicht een belangrijke factor in de beslissing van Brussels Airlines om de route opnieuw op te starten.