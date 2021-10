Air Belgium neemt vandaag eerste A330neo in ontvangst

In Toulouse neemt Air Belgium vandaag de eerste van twee A330neo’s in ontvangst. Het fabrieksnieuwe toestel zal naar Brussel worden overgevlogen waarmee vanaf volgende week vrijdag naar Mauritius zal worden gevlogen.

Vandaag neemt Air Belgium de eerste van twee A330-900’s in ontvangst. Met die nieuwe Airbussen zal Air Belgium de A340’s in de vloot gaan vervangen en volgende week vrijdag al een nieuwe route opstarten vanaf Brussels Airport naar Mauritius.

Aan boord is er plaats voor 286 passagiers waarvan 30 in business, 21 in premium economy en 235 in economy.