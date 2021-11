Brussels Airport beloont maatschappijen die in 2022 passagiersgroei creëren

Brussels Airport gaat met een nieuwe incentive luchtvaartmaatschappijen die volgend jaar een passagiersgroei realiseren, financieel belonen. Dat moet maatschappijen stimuleren om hun aantal vluchten en frequenties van voor de coronacrisis te herstellen.

Behalve de klassieke incentive-systemen voor luchtvaartmaatschappijen die bijvoorbeeld een nieuwe route en tevens nieuwe bestemming lanceren, gaat Brussels Airport volgend jaar ook luchtvaartmaatschappijen financieel belonen als ze hun aantal vluchten verder opdrijven.

Concreet zullen maatschappijen tussen 1 januari en 31 december 2022 meer dan 75 procent van hun aantal passagiers van 2019 moeten vervoeren. Als een maatschappij in 2019 bijvoorbeeld 8.000 passagiers vervoerde, moet die maatschappij volgend jaar 6.000 passagiers of meer vervoeren om financieel beloond te kunnen worden. Zo zal een maatschappij voor een langeafstandspassagier 15 euro kunnen ontvangen per in Brussel opstappende passagier. Voor een korteafstandsvlucht gaat het om 10 euro per passagier.

Met deze incentive wil Brussels Airport zoveel mogelijk van haar routes en aantal vluchten van voor de coronacrisis volgend jaar hersteld zien.