Na 15 jaar nieuwe kleuren voor Brussels Airlines

Op 18 november presenteert Brussels Airlines zijn volledig nieuwe huisstijl en nieuwe beschildering op haar vliegtuigen. Een A319, OO-SSO, is voor beschildering nu in East Midlands en wordt op tijd overgevlogen voor de presentatie volgende week donderdag.

Het logo, dat al te vinden was op verschillende websites waaronder die van Brussels Airlines-partner Cartrawler, is vandaag verspreid geraakt in de mainstream media. De bekende B verdwijnt maar de rode connecting dots blijven wel behouden, zij het nu in een vierkant. Ook het lettertype wordt aangepast waarbij Brussels een grotere plaats krijgt dan Airlines.

Ook de vliegtuigen zullen dus een volledig nieuwe beschildering krijgen. De huidige beschildering dateert van november 2006 toen de fusie tussen SN Brussels Airlines en Virgin Express aan de gang was.

Meer op 18 november.