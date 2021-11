Nieuw kleurenschema Brussels Airlines in detail

Na 15 jaar komt Brussels Airlines met een geheel nieuwe branding van haar logo, merknaam en kleurenschema. Het eerste toestel in dat nieuw kleurenschema is vanmorgen vroeg in Brussel aangekomen en werd voorgesteld aan de media. In dit artikel gaan we wat meer in op de details van de nieuwe paint van Brussels Airlines.

Van de bekende B van Brussels Airlines moeten we afscheid nemen, maar van de bollen niet. De maatschappij integreert de bekende rode bollen in haar logo en plaatst ze in een vierkant. Dat vierkant, waarbij de bollen in verschillende groottes staan, staat symbool voor de diversiteit bij Brussels Airlines. De diversiteit in bestemmingen, passagiers en personeel.

Ook het lettertype van de merknaam Brussels Airlines is aangepast. Voortaan staat brussels in kleine letters en AIRLINES in hoofdletters. Op de romp van het toestel kreeg ‘brussels’ een grote plaats toebedeeld en werd de ‘AIRLINES’ links uitgelijnd onder ‘brussels’. Op het toestel zelf werden er vooraan donkerblauwe, lichtblauwe en zilvergrijze bollen geschilderd die via de bovenkant doorlopen naar de andere zijde. De plaatsing van de I van AIRLINES op de linkerzijde is niet optimaal, en valt net in de rode cirkel die de zone van de angle of attack vane aanduidt.

Voorts is er naast beide deuren vooraan plaats voorzien voor het Star Alliance-logo en dat van Brussels Airport, zoals nu ook al het geval is in de huidige beschildering.

De vleugels krijgen voortaan op de bovenkant een witte beschildering. Momenteel heeft een groot deel van de vloot nog een grijs vlak op de bovenkant van de vleugels.

Foto door: Brussels Airlines

Achteraan is op de staart het logo met de rode bollen geïntegreerd in combinatie met andere bollen die variëren van rood tot zilvergrijs naar lichtblauw en donkerblauw. Alle bollen zijn geschilderd en dus niet bestickerd.

Ook op de cargodeuren zijn de bollen geschilderd en rondom belangrijke onderdelen zoals de outflow valve.

Nieuw voor de A319’s en A320’s van Brussels Airlines is dat de wingtips zowel op de buiten- als binnenkant zijn voorzien van beschildering. Op de buitenkant vinden we het vierkanten logo terug, en op de binnenkant zien we opnieuw een variatie van bollen.

De OO-SSO is het eerste toestel dat de beschildering kreeg, momenteel is ook de OO-SSS in East Midlands voor beschildering. Voor de A330’s is het nog even wachten maar de maatschappij verspreidde alvast volgende computerfoto.