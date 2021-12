Air France meest geliefd bij Europese piloten

In een peiling van de European Cockpit Association komt Air France naar voren als de meest geliefde maatschappij voor piloten. Dat blijkt uit een opiniepeiling van meer dan 5.700 piloten die hun luchtvaartmaatschappij konden beoordelen op verschillende sociale thema’s gerelateerd aan hun tewerkstelling.

Air France scoort op de sociale index die werd opgesteld 98 punten en staat daarbij op nummer 1. In totaal werd er een rangschikking gemaakt van 120 Europese maatschappijen.

Een derde van de Europese maatschappijen blijkt zeer goed te zijn om als piloot voor te werken. Het gaat om maatschappijen die bijvoorbeeld geen atypische contracten gebruiken, een goede omgang hebben met vakbonden en een goede work-life-balans bieden. Aan de top staan maatschappijen zoals Air France, KLM, Lufthansa, Condor en Wideroe.

De volgende groep maatschappijen zijn maatschappijen waarbij er wel een grote tevredenheid is onder de piloten, maar waar er nog ruimte is voor verbeteringen. In die groep zit Brussels Airlines dat 77 punten scoort.

Verder onderaan de lijst vinden we maatschappijen zoals Turkish Airlines en Agean en helemaal onderaan vinden we naast lowcostmaatschappijen zoals Wizz Air of Ryanair vooral maatschappijen die ACMI-operaties aanbieden en dus niet echt bekend zijn bij het vliegende publiek.

De volledige rangschikking kan je bekijken op volgend dashboard. We moeten je er wel attent op maken dat de manier waarop deze ranking tot stand is gekomen, niet op de meest correcte manier is gebeurd. Maatschappijen werden bijvoorbeeld ook ingedeeld in deze ranking indien er zelfs maar 1 piloot feedback gegeven had over z’n werkgever.