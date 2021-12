Air Belgium neemt tweede en (voorlopig) laatste A330neo in ontvangst

Zonet is op de luchthaven van Toulouse de tweede A330-900 voor Air Belgium opgestegen. Het toestel vliegt momenteel naar Brussel waar ook al de andere A330 van de maatschappij is gestationeerd.

Zonet is in Toulouse de OO-ABF van Air Belgium opgestegen. Het toestel maakt zijn leveringsvlucht en zal vanavond landen in Brussel. Het is de tweede A330-900 voor de maatschappij en voorlopig ook het laatste toestel dat fabrieksnieuw zal worden afgeleverd.

Met die tweede A330 zal Air Belgium vanuit Brussel naar Curaçao en Punta Cana gaan vliegen. Air Belgium vliegt al met de andere A330 naar Mauritius.