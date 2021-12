Vakbonden Brussels Airlines kondigen 24-urenstaking aan voor maandag 20 december

De vakbonden van Brussels Airlines hebben een 24-urenstaking aangekondigd. Die start nu maandag 20 december om 5 uur lokale tijd. De reden is de onvrede onder het (vliegend) personeel.

Vanaf maandagochtend zullen de vluchtoperaties van Brussels Airlines wellicht zwaar verstoord zijn. De vakbonden van het bedrijf kondigen een 24-urenstaking aan die van start gaat op maandag 20 december om 5 uur lokale tijd. De actie gaat uit van het vliegend personeel, maar ook het grondpersoneel kan volgen.

Volgens de vakbonden doet het management te weinig om de sociale problemen binnen het bedrijf op te lossen. Door de coronacrisis werd er gesnoeid in het aantal personeelsleden en werd de productiviteit verhoogd. Vluchten moeten volgens de vakbonden de laatste tijd regelmatig geannuleerd worden omdat er te weinig personeel beschikbaar is, is er geen correcte verdeling van het aantal weekenddagen en wordt er overvloedig gebruik gemaakt van werkloosheidsdagen waardoor het personeel met financiële problemen kampt.

Wat de precieze gevolgen zullen zijn voor het vliegverkeer is onduidelijk, maar de hinder zal wellicht groot zijn.