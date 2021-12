Brussel krijgt opnieuw een verbinding met Moldavië

Volgende zomer krijgt Brussels Airport opnieuw een rechtstreekse verbinding met Moldavië. De lowcostmaatschappij FlyOne gaat twee keer per week gaan vliegen tussen Brussel en de Moldavische hoofdstad Chisinau.

Vanaf 16 juni vliegt de Moldavische lowcostmaatschappij FlyOne twee keer per week tussen Brussel en Chisinau. De maatschappij vliegt al sinds 2016 en beschikt momenteel in haar vloot over 1 A319 en 4 A320’s. De route zal enkel tijdens de zomer worden uitgevoerd en eindigt midden september.

Met de komst van AirOne krijgt Brussels Airport opnieuw een rechtstreekse verbinding met Chisinau. Eerder vloog ook Air Moldova naar Brussel, maar die route werd enige tijd geleden geschrapt.