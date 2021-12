KLM vervangt B737-vloot door Airbussen

KLM gaat de gehele B737-vloot vervangen door Airbussen. Dat heeft Air France-KLM zonet bekendgemaakt. De voorbije dagen en weken waren er al geruchten dat Airbus de nieuwe vliegtuigleverancier zou worden voor het middellangeafstandsnetwerk van KLM. De eerste nieuwe Airbus zou in 2023 geleverd moeten worden.

Een nieuw hoofdstuk voor KLM: de trouwe Boeing-klant gaat haar B737-vloot vervangen door Airbus A320neo en A321neo. Het gaat om een bestelling van 100 stuks met aankooprechten op nog eens 60. De vliegtuigen zullen worden gebruikt voor de vlootvernieuwing bij zowel KLM als Transavia. Ook naar Transavia France gaan er toestellen.

KLM vliegt momenteel met 47 B737’s en Transavia Nederland met 38 B737’s. De eerste Airbussen zullen vanaf de tweede helft van 2023 worden geleverd.

Er is ook een intentieverklaring getekend bij Airbus voor de aanschaf van 4

A350 Freighters met opties voor nog eens 4. Het is de bedoeling om die toestellen in te zetten bij Air France.