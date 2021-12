United B777 met PW4000-motoren begin 2022 opnieuw de lucht in

Begin 2022 zal United haar 52 B777’s met PW4000-motoren opnieuw in dienst gaan nemen. Sinds het incident met een ontplofte motor in februari in Denver, staat de vloot met dat type motor aan de grond. De FAA vraagt nu bijkomende inspecties en aanpassingen vooraleer het toestel opnieuw in dienst te stellen.

De FAA heeft woensdag drie luchtwaardigheidsrichtlijnen gepubliceerd waardoor de B777 met PW4000-motor begin 2022 opnieuw in dienst zal kunnen komen. Dat type staat al sinds februari aan de grond bij United, de enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die met PW4000-motoren vliegt.

Op 20 februari ontplofte een motor van een United B777 die opsteeg vanuit Denver richting Honolulu. Dat toestel kon zonder problemen landen, maar sindsdien houdt United de vloot aan de grond. Het gaat om 52 toestellen.

De FAA vraagt in haar nieuwe richtlijnen om de motorkap van de motor te versterken en om de fan blades van de motoren en andere componenten te inspecteren. De oorzaak van het motorprobleem in februari zou zijn veroorzaakt door metaalmoeheid van één van de fan blades.