Vanaf vandaag rechtstreeks naar Havana vanuit Brussel

Vandaag is een nieuwe langeafstandsverbinding van TUI fly van start gegaan: Brussel-Havana. Het is de tweede bestemming voor TUI fly in Cuba naast Varadero.

Zonet is op Brussels Airport de eerste TUI fly-vlucht richting Cubaanse hoofdstad Havanna opgestegen. De maatschappij lanceert de bestemming deze winter en gaat die één keer per week uitvoeren in combinatie met Cancun.

Naast Havanna vliegt TUI fly ook naar haar andere Cubaanse bestemming: Varadero. Die vluchten worden op dinsdagen uitgevoerd en worden ook in combinatie aangedaan met Cancun. De eerste vlucht is op 28 december.