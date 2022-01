Voorstel Belgische vliegtaks wordt uitgebreid naar alle vertrekkende vluchten

De Belgische vliegtaks die dit jaar 30 miljoen euro moet opbrengen en volgend jaar 40 miljoen euro, zal op alle vliegtuigtickets worden geheven. Dat melden verschillende Franstalige media. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel de korteafstandsvluchten te belasten, maar die alleen brengen te weinig geld op.

Bij het begrotingsakkoord in oktober werd er overeengekomen om vluchten die minder dan 500 kilometer overbruggen te gaan belasten met een vliegtaks. Voor Brussels Airport worden er tien bestemmingen aangeboden in een straal van minder dan 500 kilometer rondom Brussel. Op die vluchten zou een taks moeten worden geheven die dit jaar al 30 miljoen euro zou opbrengen en volgend jaar al 40 miljoen euro.

Volgens cijfers van La Libre Belgique van voor de coronacrisis gaat het om 455.365 vertrekkende passagiers die lokaal in Brussel opstapten naar bestemmingen van minder dan 500 kilometer, al was er in oktober nog geen sprake van een vrijstelling voor transferpassagiers. Dat aantal tickets kan dus moeilijk de beoogde en verwerkte 40 miljoen euro opbrengen, daarom wordt de taks nu uitgebreid naar alle bestemmingen binnen en buiten Europa.

In het voorstel dat nu op tafel ligt komt er een taks van 2 euro op alle tickets met een bestemming binnen de Europese Economische Ruimte en 4 euro op tickets naar bestemmingen buiten de Europa. Op Brussels Airport vertrekt ongeveer 1 op 5 passagiers naar een bestemming gelegen buiten Europa.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zei vanmorgen in Radio 1 nog dat de uitbreiding van de vliegtaks naar alle bestemmingen moet dienen als compensatie voor de vermindering van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.