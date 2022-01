CEO Brussels Airlines: ‘vanaf deze zomer meer dan 39 vliegtuigen’

Nadat de vloot van Brussels Airlines in 2020 werd ingekrompen door de coronacrisis, moet deze vanaf de zomer opnieuw gaan groeien. Niet alleen met een negende A330 die er in juni aankomt, maar ook de Europese capaciteit wordt deze zomer al uitgebreid. Dat vertelt CEO Peter Gerber in een interview met het Duitstalige Aerotelegraph.

Door de coronacrisis werd de vloot van Brussels Airlines fors ingekrompen van 54 (inclusief wet-lease bij CityJet) toestellen naar 38 toestellen: 8 langeafstandstoestellen en 30 middellangeafstandstoestellen bleven over. Nu is het echter tijd om opnieuw te groeien. Wat al bekend was, is de toevoeging van een negende A330-300 aan de vloot. De OO-SFJ, die voor de Eurowings-operaties werd gebruikt, is vanaf juni opnieuw operationeel voor Brussels Airlines. Daarmee kan de maatschappij twee Afrikaanse bestemmingen heropenen en de frequentie naar anderen verhogen.

Maar in een interview met het Duitstalige Aerotelegraph zei Brussels Airlines-CEO Peter Gerber dat er deze zomer meer dan 39 vliegtuigen zullen vliegen voor Brussels Airlines: “We zagen dat 38 een beetje weinig was, daarom hebben we er bij de langeafstandsvloot al één aan toegevoegd. Ook continentaal bekijken we of we meer kunnen vliegen en de tekenen wijzen eerder op méér dan op minder vliegen. Vanaf 2023 gaan we er zeker vanuit dat we ook op het korte- en middellangeafstandsnetwerk zullen groeien. (…) Maar ik kan je ook vertellen dat er tegen de zomer méér dan 39 vliegtuigen zullen zijn.”

Om welke toestellen het precies gaat, wordt verder nog niet bekendgemaakt, maar de plannen voor een wet-leasecontract deze zomer liggen al geruime tijd op tafel. Vorige maand was dat alvast één van de punten waarom er bij het vliegend personeel bij Brussels Airlines gestaakt werd. Het personeel dat al bijna twee jaar lang de financiële gevolgen draagt van technische werkloosheid omdat er te weinig vluchten zijn voor iedereen, ziet het niet zitten dat er deze zomer dan vliegtuigen met bemanning worden ingehuurd om voor Brussels Airlines te vliegen.