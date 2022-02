TUI: Meer reizigers aanstaande krokusvakantie dan voor corona

Touroperator TUI zegt vandaag al 7 procent meer vakantiegangers te hebben voor aanstaande krokusvakantie dan ten opzichte van dezelfde vakantie in 2019. De voorbije vier weken is er een enorme inhaalbeweging gemaakt in het aantal boekingen met een stijging van 128 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Terwijl de krokusvakantie van 2021 rampzalig was door het Belgisch verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland, wordt de krokusvakantie van 2022 wel een succes. Touroperator TUI heeft al 7 procent meer vakantiegangers genoteerd voor de krokusvakantie van dit jaar dan die van 2019. Zowat de helft van alle boekingen die TUI de voorbije week mocht ontvangen, waren last-minute boekingen voor afreis in de krokusvakantie. Net zoals al heel de winter lang wachten mensen tot kort voor de afreis om hun vlucht of vakantie te boeken.

Spanje en met name de Canarische eilanden is de populairste bestemming tijdens de krokusvakantie. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk Egypte en Kaapverdië te staan. De top vijf wordt verder aangevuld door Mexico en de Dominicaanse Republiek. TUI fly legt alvast extra capaciteit in op vluchten naar Spanje en Egypte.