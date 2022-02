Belgische luchtvaart op zoek naar vele honderden werknemers

Nu er een (voorlopig) einde in zicht lijkt van de coronacrisis, is de Belgische luchtvaart naarstig op zoek naar vele honderden nieuwe werknemers voor komende zomer. Door de coronacrisis verdwenen veel tijdelijke banen bij de verschillende bedrijven, maar nu is het opnieuw alle hens aan dek.

De Belgische luchtvaart bereidt zich voor op een uiterst drukke zomer. Na twee jaar van reisbeperkingen en vaak strenge of verwarrende regels lijkt de zin om te reizen bij de Belgen groot. De Belgische reisindustrie zegt momenteel meer boekingen te ontvangen dan voor de crisis en voor de Belgische luchtvaartsector belooft het als de trend zich voortzet best een drukke zomer te worden.

Brussels Airlines is zo momenteel op zoek naar 180 cabinepersoneelsleden, waarvoor geen ervaring wordt gevraagd. Het gaat om 140 tijdelijke functies en 40 vaste. Die laatste groep van vaste werknemers is nodig om de negende A330 te bemannen die deze zomer zijn intrede zal doen in de operaties van de maatschappij. Om de zomerpiek op te vangen zijn er ook 140 tijdelijke werknemers nodig en wordt er gekeken naar extra capaciteit binnen de eigen vloot alsook bij extern bedrijven (wet-lease). Ook naar niet-vliegend personeel wordt er stevig gezocht met vele tientallen open functies in uiteenlopende functies.

Foto door: Vitor Azevedo

Bij TUI fly is men op zoek naar 113 extra cabinepersoneelsleden. TUI fly biedt de geselecteerde kandidaten een theoretische en praktische opleiding aan van 6 tot 8 weken. Ze ontvangen daarbij voortaan vanaf de eerste dag een salaris. TUI fly biedt een contract aan van minstens 7 maanden en dit gegarandeerd voor 3 jaar. Tijdens de wintermaanden wordt volgens TUI alles in het werk gesteld om de medewerkers zo mogelijk actief te houden, door alsnog te blijven vliegen of aan de slag te gaan op een andere dienst binnen het bedrijf. Voor wie geen invulling wordt gevonden, garandeert TUI maximale ondersteuning bij het vinden van een tijdelijke job om de wintermaanden te overbruggen.

Natuurlijk beteken meer vluchten ook meer werk voor de afhandelingsbedrijven op de luchthavens en ook daar is men op zoek naar enkele honderden personeelsleden. Op Brussels Airport is Aviapartner al geruime tijd bezig met een grote aanwerving en nog steeds is het bedrijf op zoek naar check-in personeel, loadmasters, bagageladers, enzovoort.

Foto door: Brussels Airport

Bij nieuwkomer Alyzia wordt het voor het eerst een drukke zomer op Brussels Airport. Ook het Franse bedrijf is voor de operaties op Brussels Airport nog op zoek naar 200 à 300 personeelsleden in verschillende functies.

Buiten deze bedrijven zijn er natuurlijk nog vele andere tientallen kleinere bedrijven die op zoek zijn naar personeel. Alle jobs op en rond de luchthaven van Zaventem zijn te vinden op de website van Aviato. Daar staan momenteel bijna 500 vacatures gepubliceerd.