Capaciteit Europees vliegverkeer deze zomer op 94 procent van 2019

Met de vliegschema’s van de luchtvaartmaatschappijen die momenteel staan ingeladen, zal deze zomer 94 procent van de capaciteit van 2019 worden aangeboden. Dat blijkt uit cijfers van RDC Aviation. In tegenstelling tot de eerste coronazomer, hinkt Azië deze zomer fors achterop.

Deze zomer zal het vliegverkeer op het Europese continent opnieuw richting normale cijfers evolueren. Volgens de reeds gepubliceerde vliegschema’s van april tot en met oktober zal het aantal aangeboden zitjes op 94 procent liggen van het aantal aangeboden zetels van de laatste normale zomer in 2019. Vorige zomer was dat nog maar 50 procent en de zomer van 2020 was goed voor slechts 26 procent.

Dat betekent dat het Europese herstel nu echt goed is ingezet en maatschappijen opnieuw volop vertrouwen hebben in aanstaand zomerseizoen. Omdat het herstel van het business-segment nog wat onzeker is, zetten ook de traditionelere luchvaartmaatschappijen deze zomer volop in op vakantiebestemmingen. Het leisure-segment zal als eerste een quasi volledig herstel kennen terwijl bedrijven en dus ook zakenreizigers nog wat meer tijd zullen nodig hebben om hun weg naar zakenreizen opnieuw te vinden.

Ook de geografische regio’s Noord- en Zuid-Amerika zien voor deze zomer een sterk herstel met een zetelaanbod van respectievelijk 97 en 96 procent ten opzichte van 2019. Afrika en het Midden-Oosten komen momenteel op 84 en 83 procent terecht. Op de laatste plaats staat Azië met 71 procent. Dat continent kende in de zomer van 2020 nochtans de grootste capaciteit met 54 procent, maar het herstel hinkt daar nu fors achterop door de vele reisbeperkingen die er daar nog in verschillende landen zijn.