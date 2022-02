Oekraiens en Moldavisch luchtruim gesloten na Russische militaire acties

Naar aanleiding van de recente escalatie in het Russisch-Oekraiense conflict, hebben Oekraine en buurland Moldavie besloten hun luchtruim te sluiten voor commerciele vluchten. Eerder hadden sommige luchtvaartmaatschappijen (onder wie KLM en Lufthansa) zelf al besloten om niet meer naar Oekraine te vliegen.

Donderdagochtend (24 februari) om 02.45 lokale tijd (01.45 in Belgie) publiceerde het nationale bureau voor luchtvaartdiensten in Oekraine (UkSATSE) het bericht dat het Oekraiense luchtruim gesloten werd voor de burgerluchtvaart. Reden hiervoor was de Russische en Wit-Russische invasie van het land eerder op de avond.

Ook EASA (European Union Aviation Safety Agency) waarschuwde haar leden voor de gevaren in het Wit-Russische en Russische luchtruim dichtbij de grens met Oekraine. Maatschappijen moeten extreem voorzichtig zijn en worden opgeroepen om minstens 100 zeemijl (185 km) weg te blijven van de Oekraiense grenzen met (Wit-)Rusland. Er wordt immers gewag gemaakt van een risico op moedwillige en accidentele misidentificatie van burgervliegtuigen.

In Rusland werden sinds dinsdag al een aantal luchtwegen in de regio rond Rostov (in het Westen van Rusland en aangrenzend met Oekraine) afgesloten voor civiel luchtverkeer. Vandaag donderdag werd het gebied vanaf 07.00 uur lokale tijd uitgebreid naar de hele lengte van het luchtruim aan de grens met Oekraine en is het officieel een danger zone dat ontoegankelijk is voor burgervliegtuigen.

Sinds het middaguur donderdag (24 februari) is ook het Moldavische luchtruim uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Alle vluchten van en naar Chisinau, de enige commerciele luchthaven in het land, zijn daardoor geannuleerd.