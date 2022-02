Aeroflot niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk

Een van de sancties die het Verenigd Koninkrijk neemt naar aanleiding van de Russische aanval in Oekraïne is het opleggen van een verbod aan staatsbedrijf Aeroflot. De Russische maatschappij is niet langer welkom in het luchtruim van het Verenigd Koninkrijk. Dat is een gevaarlijke stap, want het Russische luchtruim is van groot belang voor vluchten tussen Europa en Azië.

De Britse premier Boris Johnson heeft in het Britse parlement vanavond een reeks sancties aangekondigd tegen Rusland. Een van die sancties betreft het Russische staatsbedrijf Aeroflot. Die maatschappij is niet langer welkom in het Britse luchtruim en kan dus niet meer naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Het gaat om een dagelijkse vlucht tussen Moskou en Londen die door de sanctie rechtstreeks getroffen wordt. De vluchten naar Dublin passeren normaliter ook door het Verenigd Koninkrijk.

Maar zo’n sanctie kan ook de Europese luchtvaartmaatschappijen treffen. Maatschappijen die naar het Verre Oosten vliegen, vliegen over Rusland dat jaarlijks ook vele honderden miljoenen euro verdient aan deze overvliegende vluchten. Door de sluiting van het Oekraïense en Moldavische luchtruim moeten Europese maatschappijen al naar bepaalde Aziatische bestemmingen een andere en ook langere route nemen. Dat kost geld en als Rusland op z’n beurt het luchtruim sluit voor Europese maatschappijen zal dat grote invloed hebben op het vliegverkeer tussen Europa en Azië.