Europese maatschappijen dreigen slachtoffer te worden van luchtruimverbod

Verschillende Europese landen hebben hun luchtruim gesloten voor alle Russische vliegtuigen. Het Verenigd Koninkrijk nam die sanctie als eerste en sindsdien zijn ook andere Oost-Europese landen dat gaan doen. De inzet is hoog en de tegenmaatregelen zouden rampzalig uitdraaien voor sommige Europese luchtvaartmaatschappijen. Als Rusland uit wraak z’n luchtruim zou sluiten voor hen, dan is het voor hen onmogelijk om nog winstgevend naar Oost-Azië te vliegen. De vraag is hoe ver de West -Europese landen nu hierin willen meegaan om Russische vliegtuigen de toegang tot Europa te ontzeggen.

Als eerste kondigde het Verenigd Koninkrijk strenge sancties af na de Russische invasie van Oekraïne. Een van die sancties is het verbod van Russische vliegtuigen en maatschappijen in het Verenigd Koninkrijk. Dat verbod treft voornamelijk Aeroflot dat naar Londen en Dublin vliegt en als antwoord zijn ook Britse maatschappijen niet meer welkom boven Rusland.

Door de crisis in Oekraïne maken luchtvaartmaatschappijen al zuidelijke omwegen om vanuit Europa richting Azië te vliegen, maar voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Oost-Azië is een verbod om nog door Rusland te vliegen rampzalig. Momenteel vliegt British Airways niet naar Oost-Azië, maar de maatschappij was wel van plan om de routes naar China en Japan later dit jaar terug op te starten. Door een Russisch luchtruimverbod is die heropstart quasi onmogelijk voor de Britten. Een omweg zou vele uren vluchttijd extra vragen met zeer hoge operationele kosten tot gevolg. Virgin Atlantic vliegt momenteel als enige Britse maatschappij naar China, vrachtvluchten naar Shanghai, maar is sinds de start van de Russische invasie niet meer actief geweest op de route. De gevolgen voor British Airways en Virgin Atlantic zijn momenteel nog eerder beperkt, maar als de represailles lang aanhouden dan is er wel een groter probleem.

Naast het Verenigd Koninkrijk hebben in Europa nu ook al Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Estland hun luchtruim voor de Russen gesloten. Die landen kunnen dat gemakkelijk doen omdat zij buiten Polen geen vluchten richting Azië hebben door Europese maatschappijen. Voor LOT ligt dat anders, zij vliegt momenteel vanuit Warschau richting Seoul en Tianjin en wil later dit jaar ook vluchten herstarten richting China en Japan.

Het is dus de vraag of de West-Europese landen de andere Europese landen, die tot een groter Europees verbod oproepen, hierin gaan volgen. Maatschappijen zoals Lufthansa, Air France of SAS hebben allemaal een groter aantal bestemmingen in Oost-Azië en voor hen zouden Russische represailles, die er dan ongetwijfeld komen, grote gevolgen hebben voor de operaties. Voor Finnair zou een verbod om door het Russische luchtruim te vliegen een lamlegging zijn van alle vluchten richting Azië, het continent waarin Finnair zich heeft gespecialiseerd.

Momenteel nemen alle Aeroflot-vluchten vanuit Europa een route via Duitsland om naar Rusland te vliegen, als de Duitsers hun luchtruim zouden sluiten, zou dat grootse gevolgen hebben voor Aeroflot.