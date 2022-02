Vliegverkeer tussen Europa en Rusland gaat stilvallen

Het ziet er naar uit dat het vliegverkeer tussen Europa en Rusland quasi volledig zal worden lamgelegd. Verschillende Europese landen bannen Russische vliegtuigen al uit hun luchtruim en later vandaag lijkt er ook een gecoördineerde Europese aanpak te komen. Daardoor wordt het vliegverkeer tussen Europa en Rusland quasi stilgelegd.

Na een hele reeks landen sluit ook België zich nu aan bij het lijstje van Europese landen dat niet meer toegankelijk is voor Russische maatschappijen. Minister van Mobiliteit Gilkinet bevestigt dat en voegt er aan toe dat er wellicht later vandaag een gecoördineerde aanpak komt door de EU. Daardoor zou geen enkel Russisch vliegtuig nog welkom zijn binnen de unie.

Als represaillemaatregel neemt Rusland wellicht dezelfde beslissing, waardoor geen enkele maatschappij afkomstig uit de EU nog naar of boven Rusland mag vliegen. Sommige maatschappijen zoals Lufthansa en KLM schrapten reeds hun vluchten naar Rusland of maakten rechtsomkeer als ze door Rusland moesten vliegen. Maatschappijen willen niet riskeren dat hun vliegtuigen vast komen te staan in Rusland. Ook de routes van EU-airlines naar o.a. Japan en China worden hierdoor getroffen en moeten worden geschrapt of via een serieuze omweg vliegen. Deze laatste oplossing is wellicht voor veel maatschappijen weinig realistisch want dat zou meer kosten.

Buiten de EU nam ook het Verenigd Koninkrijk al enkele dagen geleden als eerste de beslissing om Russische vliegtuigen te bannen, waardoor zowel British Airways als Virgin Atlantic niet meer welkom zijn in het Russische luchtruim.