Geen mondmaskers meer op Brussels Airport

In lijn met de federale maatregelen vervalt ook de mondmaskerplicht op Brussels Airport. Enkel aan boord van vliegtuigen moet er momenteel nog een mondmasker worden gedragen.

Sinds gisteren moeten er geen mondmaskers meer gedragen worden in de gebouwen op Brussels Airport. Na een kleine twee jaar vervalt de mondmaskerverplichting, zoals trouwens al verschillende Europese luchthavens hebben aangekondigd.

Hoewel het in de gebouwen dus niet meer verplicht is een mondmasker te dragen, is dat het nog wel aan boord van de vliegtuigen. Toch zijn er nu ook bij de luchtvaartmaatschappijen de eerste maatschappijen die aankondigen of oproepen om de mondmaskerverplichting aan boord te schrappen.