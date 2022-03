China Eastern B737 neergestort in China

Een B737-800 van de Chinese maatschappij China Eastern Airlines is neergestort ten westen van Guangzhou. Volgens camerabeelden en radardata heeft het vliegtuig zichzelf aan hoge snelheid de grond ingeboord. 123 inzittenden kwamen daarbij om.

Vlucht MU-5735 van Kungming naar Guangzhou is net voor de landing en ten westen van Guangzhou neergestort in een bergachtig gebied. Het ging om een plotse crash aan hoge snelheid. Het toestel vloog op zo’n 29.000 voet en kwam een tweetal minuten later aan hoge snelheid aan de grond. Op camerabeelden is te zien dat het toestel zich nagenoeg loodrecht de grond inboorde.

Momenteel zijn er nagenoeg nog geen details over de crash maar uit voorzorg en omdat het om een zorgwekkend incident gaat, heeft China Eastern al haar 107 B737-800’s aan de grond gezet.