Taks op de inscheping van een luchtvaartuig

Wie vanaf 1 april met een gemotoriseerd toestel van punt A naar punt B wil vliegen zal hiervoor 10 euro per traject moeten bijbetalen volgens het nieuwe wetsvoorstel. Deze is reeds goedgekeurd in de Kamercommissie van het Federaal Parlement en zal deze week nog gestemd worden in de plenaire zitting.

Er was al langer sprake van een inschepingstaks op vluchten minder dan 500 kilometer. De exacte bedragen waren hier lang niet duidelijk. Uiteindelijk is het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op de proppen gekomen met concrete bedragen eerder dit jaar. De bijdragen zouden 10 euro bedragen voor vluchten tot 500 km. Voor langere vluchten komt dit neer op 2 euro binnen Europa, en 4 euro voor bestemmingen buiten Europa. De totale opbrengst hiervan moet zo’n 30 miljoen euro bedragen.

Er werd eerst gedacht dat enkel de commerciële vluchten geviseerd zouden worden door deze taks. Echter blijkt uit de wettekst dat alle gemotoriseerde toestellen hier onder zouden vallen. Bij de lichte luchtvaart komt dit hard aan omdat commerciële luchtvaartmaatschappijen zijn vrijgesteld van accijnzen en btw op hun brandstof. Bij de recreatieve luchtvaart geldt deze vrijstelling niet.

De doelstellingen van de taks zijn, althans op papier, zeer duidelijk: namelijk een gedragswijziging voor korte afstanden. Hiermee zou de wetgever de bedoeling hebben om mensen te duwen richting een treinticket in plaats van een vliegticket. Dit zou tevens zorgen voor positieve milieueffecten. Deze doelstellingen kunnen moeilijk ingeroepen worden voor de recreatieve sector.