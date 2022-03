Laatste vlucht voor Air Belgium met A340

Vanmorgen is op de luchthaven van Charleroi de allerlaatste commerciële Air Belgium A340-vlucht geland. Het toestel kwam van Pointe-à-Pitre en wordt in de vloot vervangen door de A330neo.

De A340-300 was het eerste toestel waarmee Air Belgium enkele jaren geleden haar operaties startte. Vorige herfst kwam echter de eerste van twee fabrieksnieuwe A330-900’s in de vloot terecht, die de A340’s zullen vervangen. Later dit jaar zouden er nog extra passagiersvliegtuigen bijkomen.