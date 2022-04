Sunweb vanaf paasvakantie terug met vliegvakanties naar Turkije

Met de start van de paasvakantie kunnen klanten van Sunweb opnieuw naar Turkije vliegen. De touroperator werkt daarvoor samen met twee luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport naar drie verschillende bestemmingen.

Gisteren zijn de eerste klanten van Sunweb opnieuw vertrokken richting Turkije. Het was al van maart 2020 geleden dat dat nog eens gebeurde. Voor de vluchten naar Turkije werkt de touroperator samen met twee luchtvaartmaatschappijen.

Het Turkse Sunexpress vliegt tweemaal per week naar Izmir en drie tot vier keer per week naar Antalya. Brussels Airlines vliegt vanaf 21 mei één keer per week naar Bodrum voor Sunweg en vanaf 5 juli twee keer per week.