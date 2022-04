Nieuwe branding voor Duitse Condor

De Duitse vakantiemaatschappij Condor gaat voor een volledige rebranding. Voortaan zullen de vliegtuigen te zien zijn in een reeks uniforme verticale strepen met variaties in vijf verschillende kleuren.

Condor is vakantie en vakantie is strepen. Met die woorden kondigt het Duitse Condor een nieuwe branding aan. In de toekomst zullen de vliegtuigen van Condor te zien zijn in vijf verschillende kleurenschema’s die bestaan uit verticale strepen. “Geïnspireerd door parasols, badhanddoeken en strandstoelen evolueert Condor naar een onderscheidende en unieke vakantie-airlines”, luidt het.

Het nieuwe ontwerp is al te zien op een nieuwe A330neo die in Toulouse voor Condor wordt gebouwd en ook morgen zal er een eerste vlucht plaatsvinden naar Lanzarote met een A321 in de nieuwe kleuren. Deze zomer zullen er al 6 vliegtuigen in het nieuwe kleurenschema rondvliegen.