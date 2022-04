TUI fly vanaf oktober opnieuw naar Kenia en Tanzania

TUI fly start vanaf de winterdienstregeling opnieuw met vluchten vanuit Brussel naar Mombasa in Kenia en Zanzibar in Tanzania. De pakketreizen naar Zanzibar die voor deze zomer verkocht worden, gebeuren in samenwerking met Qatar Airways.

Met de start van de herfstvakantie wordt Brussels Airport opnieuw verbonden met toeristisch Kenia en Tanzania. TUI fly start met twee vluchten per week richting Mombasa en Zanzibar. Beide bestemmingen worden met één vlucht aangeboden.

Vluchten zullen worden uitgevoerd op dinsdag en vrijdag en zullen beschikbaar zijn vanaf 199,99 euro per enkele vlucht.