Rusland stuurt zondag Ilyushin-toestel naar Brussel

Zondag komt Rusland Russische diplomaten halen die de EU worden buitengezet. Het gaat om een Ilyushin IL-96 die de toestemming heeft gekregen om deze vlucht uit te voeren.

Zondag zal een vliegtuig van de Rossiya Special Flight Squadron, een onderdeel van Rossiya dat de Russische presidentiële vloot beheert, Russische diplomaten komen oppikken die de EU worden buitengezet. Specifiek gaat het om een Ilyushin IL-96 met registratie RA-96017.

Het toestel zal rond 09:00 op Brussels Airport landen en om 11:00 terug vertrekken naar Moskou Vnukovo. Een speciale toelating was hiervoor nodig want Russische vliegtuigen zijn in de EU niet meer welkom.