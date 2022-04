Vrijdag zag Brussels Airport meest aantal vluchten sinds maart 2020

Afgelopen vrijdag was de drukste dag op Brussels Airport sinds de start van de coronacrisis. Er werden 538 vluchten van en naar Brussel uitgevoerd, nog meer dan de start van de paasvakantie een week eerder.

Afgelopen vrijdag 8 april was qua aantal vluchten de drukste dag voor Brussels Airport sinds 13 maart 2020. Er werden die dag 538 vluchten uitgevoerd en dat is het hoogste aantal sinds 13 maart 2020. Op die bewuste vrijdag in maart gingen in België toen de eerste coronamaatregelen van start en werden er nog 539 vluchten afgehandeld in Brussel.

Ten opzichte van 2019 zijn er wel nog steeds 23 procent minder bewegingen op Brussels Airport. Toen werden er 705 vluchten uitgevoerd.