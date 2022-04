DHL A330 maakt noodlanding in Brussel na hydraulische problemen

Een A330 van DHL heeft deze namiddag een noodlanding gemaakt in Brussel. Het toestel was boven Parijs toen het hydraulische problemen kreeg. De bemanning rapporteerde een mogelijke lek van één van de hydraulisch systemen

Een A330 van vrachtmaatschappij DHL was onderweg van Milaan naar Cincinnati toen het deze middag in de problemen kwam boven Parijs. Het toestel vloog toon op 34.000 voet wanneer er melding werd gemaakt van een hydraulisch probleem waarbij hydraulische vloeistof zou weglekken. Een A330 beschikt over drie onafhankelijke hydraulische systemen en kan bij het verliezen van één of meerdere systemen zonder problemen blijven doorvliegen.

Foto door: Paul Corbeel

De bemanning besliste daarop uit te wijken naar Brussels Airport, een belangrijke luchthaven in het DHL-netwerk, om een noodlanding te maken op baan 25R. Het toestel legde na de landing de linkermotor stil en de brandweer deed een inspectie om te zien of er ergens een vloeistof aan de linkerzijde van het toestel weglekte. Wanneer hydraulische vloeistof weglekt ter hoogte van hete remmen, kan dat brandgevaar opleveren. Uiteindelijk werd het toestel van de baan weggesleept.