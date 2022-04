Geen kerosine in Dakar: Brussels Airlines past vliegschema aan

Omdat er bevoorradingsproblemen zijn met de kerosine op de luchthaven van Dakar Blaise Diagne kunnen vliegtuigen er momenteel niet tanken. Dat heeft gevolgen voor de langeafstandsvluchten van en naar Dakar. Brussels Airlines heeft haar vliegschema aangepast en kan de hinder daardoor beperken.

De rotatie van SN203 van Brussel naar Banjul via Dakar en terug via Dakar naar Brussel werd vandaag aangepast naar een andere vluchtnummer en een aangepaste routing. Normaal zou het toestel vanuit Dakar vanavond de terugtocht inzetten naar Europa, maar dat is door bevoorradingsproblemen met JET A1-fuel niet mogelijk.

De routing van SN203 werd aangepast en SN1203 vliegt nu de driehoek Brussel-Dakar-Banjul-Brussel waarbij er kan worden getankt in Banjul voor de terugvlucht naar Europa. De oorspronkelijke routing kon niet worden behouden omdat het toestel niet volledig kan tanken in Banjul omdat het dan te zwaar is om te landen na de korte vlucht naar Dakar.

De bevoorradingsproblemen lijken niet meteen opgelost te raken en ook morgen wordt de routing van SN203 aangepast.