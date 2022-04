BEA-onderzoekers: Egyptair-crash veroorzaakt door rokende piloten

Volgens onderzoekers van het Franse onderzoeksbureau BEA is de Egyptair-crash in de Middellandse Zee van 2016 te wijten aan een cockpitbrand die ontstaan is tijdens het roken van een sigaret. Dat zeggen onderzoekers in een rapport aan het Franse gerecht die de Italiaanse krant Corriere della sera kon inkijken. Egypte heeft het cockpitbrandscenario altijd blijven ontkennen en blijft vasthouden aan een terroristisch oorzaak.

Op 19 mei 2016 beland een A320 van Egyptair dat onderweg was van Parijs naar Caïro in de Middellandse Zee. Het toestel was een tiental minuten eerder het Egyptisch luchtruim binnengevlogen toen het zonder aanleiding van de radar verdween. Aan boord zaten 10 bemanningsleden en 56 passagiers. In juli 2016 werd er door de Egyptische luchtvaartautoriteiten voor het eerst gemeld dat brand zou zijn uitgebroken aan boord, maar de aanleiding daarvoor was niet duidelijk.

Vluchtroute van vlucht MS804.

Twee jaar later, in juli 2018, publiceren de Fransen in een rapport dat het toestel ‘hoogstwaarschijnlijk’ is neergestort door een cockpitbrand die zich zeer snel verspreidde. Op dat ogenblik was het onderzoek van de crash in Egypte niet meer in handen van de luchtvaartautoriteiten maar van het Egyptische gerecht. De Egyptenaren beweerden dat er sporen van explosieven waren gevonden op de geborgen lichamen en dat het motief dus terrorisme moet zijn geweest. Een finaal onderzoeksrapport laat daarom nog steeds op zich wachten.

De Italiaanse krant Corriere della sera kon echter recent een uitgebreid en vertrouwelijk rapport inkijken dat onderzoekers van het Franse BEA hebben ingediend bij het Franse gerecht. Daarin leggen ze gedetailleerd uit dat de oorzaak van de cockpitbrand het aansteken van een sigaret zou zijn geweest. Door een lekkend zuurstofmasker ontstond er al gauw een oncontroleerbare brand waardoor het toestel uiteindelijk in zee belandde.

De A320 heeft aan beide zijden van de cockpit zuurstofmaskers voor piloten die in geval van rook of decompressie snel te gebruiken zijn. In het verslag van de Fransen staat nu dat één van de zuurstofmaskers 3 dagen voor het ongeluk was vervangen maar dat de positie van de zuurstoftoevoer op een ongebruikelijke positie stond. Daardoor kon er continu zuurstof onder druk ontsnappen, ook al werd het masker niet gebruikt. Normaal wordt bij het gebruik van het masker enkel zuurstof geleverd wanneer er ingeademd wordt, maar in een andere positie kan er ook continu zuurstof onder druk worden geleverd.