Schiphol gaat deze zomer vluchten beperken door capaciteitsproblemen

Maatschappijen die naar Amsterdam Schiphol vliegen, zullen deze zomer mogelijk op specifieke momenten hun vluchten moeten verminderen. Dat maakt de luchthaven vandaag bekend. Die maatregel moet er voor zorgen dat de luchthaven de hoeveelheid passagiers en vliegtuigen op een normale manier kan blijven afhandelen.

Om chaos door personeelstekort zoals de voorbije twee weken te vermijden, zal Schiphol deze zomer het aantal vluchten dat ze toelaat verminderen wanneer het te druk dreigt te worden. Er wordt daarbij gekeken naar de capaciteit van de infrastructuur en daarmee ook de personeelsbezetting. Luchtvaartmaatschappijen zouden enkele weken op voorhand al worden verwittigd wanneer zij verplicht worden om vluchten te annuleren.

Schiphol is ver van de enige luchthaven die met capaciteitsproblemen kampt. Ook op grotere luchthavens in Europa zoals Londen Heathrow zijn er al grote problemen geweest. Overal zijn werknemers door de coronacrisis afgedankt of vertrokken en die openstaande vacatures raken moeilijk ingevuld. Ook de onzekerheid over de marktsituatie na de zomer helpt daarbij niet. Op Brussels Airport zijn meer dan 1.000 jobs nog steeds niet ingevuld.