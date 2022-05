Virgin Atlantic plaatst A321 Freighter op Brussel-route

Virgin Atlantic gaat een A321 Freighter huren voor de Londen-Brussel route. Die route wordt momenteel minstens dagelijks aangedaan met een mix van vliegtuigen van het type A330 en B787. Het toestel wordt gehuurd van Titan Airways.

Sinds de coronacrisis onderhoudt Virgin Atlantic een reguliere vrachtdienst in stand tussen Brussel en Londen Heathrow. Het vervoert daarbij onder andere farmaceutische producten alsook elektronica, vooral bestemd voor Noord-Amerika. Dat doet de maatschappij afwisselend met zowel A330- alsook B787-toestellen. Vanaf eind deze maand tot en met oktober gaat Virgin Atlantic een A321 Freighter huren van Titan Airways voor de Brussel-route.

Titan Airways beschikt over twee A321F’s, waarvan eentje momenteel wordt ingezet in Noord-Amerika en het andere in Europa. Vanaf eind mei zal één van die toestellen dagelijks te zien zijn op Brussels Airport, want Virgin Atlantic gaat het toestel exclusief huren voor haar vrachtoperaties van en naar Brussel.