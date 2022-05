PLAY van start naar Brussel

Deze middag komt op Brussels Airport de eerste vlucht aan van PLAY. De IJslandse maatschappij is zowat de onofficiële opvolger van het faillite WOW Air en vliegt het ganse zomerseizoen naar Brussel.

Vanmiddag landt de eerste Airbus van het IJslandse PLAY op Brussels Airport. De lowcostmaatschappij is aan een agressieve uitbreiding bezig vanaf haar basis in Keflavik en lanceert diverse bestemmingen in Europa en Noord-Amerika. PLAY werd drie jaar geleden opgericht door enkele voormalige managers van het failliet gegane WOW Air en startte vorig jaar haar vluchtuitvoering.

Het businessmodel is een quasi kopie van WOW Air. Klanten aantrekken met op het eerste zicht lage prijzen die tussen Noord-Amerika en Europa reizen of een vakantie willen houden in IJsland. Ook aan boord mag het er allemaal wat minder formeel aan toe met speelse uniformen. De maatschappij vliegt momenteel met 3 A321neo’s en 2 A320neo’s.

PLAY gaat van start tussen Brussel en Keflavik met drie vluchten per week. Naarmate de zomer vordert wordt dat aantal opgetrokken naar vier vluchten. Eind oktober wordt voorlopig de laatste vlucht uitgevoerd.