Vanuit 11 steden met de bus naar Brussels Airport

Vanaf 23 juni zal Flibco.com Brussels Airport per bus gaan verbinden met verschillende naburige steden in België, Nederland en Frankrijk. Het Luxemburgse bedrijf werd opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in busvervoer.

Vanaf 23 juni zal je buiten de reeds bestaande busverbinding met Antwerpen ook vanuit andere steden quasi rechtstreeks naar Brussels Airport kunnen reizen. Het Luxemburgse Flibco start dan als eerste een busdienst op tussen Brussels Airport en Brugge, met een halte in Gent, en een verbinding met Rijsel in Frankrijk. Beide lijnen zullen ongeveer om het anderhalf uur vertrekken, met een startprijs van € 4,99 per persoon tot eind juli. De verbindingen met de vijf andere steden zullen pas vanaf oktober van start gaan.

De shuttlebussen van Flibco.com vormen een belangrijke uitbreiding van het vervoersaanbod op de luchthaven en deze bieden reizigers van en naar deze steden een rechtstreekse verbinding met de luchthaven, al vanaf 4 uur ’s ochtends tot 23.45 uur ‘s avonds, in overeenstemming met het vluchtschema van de luchthaven.

De opstart van Flibco op Brussels Airport omvat ook de Door2Gate service, die de stad Brussel en haar omgeving, en ook de steden Namen en Leuven, met de luchthaven zal verbinden. Door2Gate is een gedeelde mobiliteitsoplossing om de luchthaven te bereiken vanaf uw woning, kantoor of hotel, met prijzen vanaf € 24,99 per persoon. Het systeem, dat op een complex algoritme gebaseerd is, lokaliseert alle reizigers die op een gelijkaardig tijdstip naar de luchthaven willen en berekent de beste route op basis van de verkeersomstandigheden, om de kostprijs, uitstoot en ook de congestie op de wegen te beperken.