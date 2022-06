Brussels Airport opnieuw verbonden met Moldavië

Vanaf vandaag beschikt Brussels Airport opnieuw over een rechtstreekse verbinding met Moldavië. De lowcostmaatschappij FlyOne voert vandaag haar eerste vlucht uit.

Deze namiddag vertrekt er opnieuw een rechtstreekse vlucht vanaf Brussels Airport naar Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Sinds het vertrek van Air Moldova was er geen rechtstreekse verbinding meer naar Moldavië.

De nieuwe verbinding wordt uitgevoerd door Fly One, een Moldavische lowcostmaatschappij. Die beschikt over een vloot van twee A320’s. De maatschappij is ook actief in Armenië. De verbinding tussen Brussel en Chisinau wordt tweemaal per week uitgevoerd en dat tot en met eind oktober.