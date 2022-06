Brussels Airport wil maandag zo weinig mogelijk passagiers

Brussels Airport roept passagiers opnieuw op om nu maandag niet naar de luchthaven te komen en hun vlucht om te boeken, ook al is hun vlucht niet geannuleerd. De luchthaven is niet tevreden met het huidige vliegschema dat nog te optimistisch is en verwacht de dag zelf nog annuleringen.

Met het huidige vliegschema dat maandag zou worden uitgevoerd, ontstaat er vanaf ’s morgens al een theoretische wachttijd van 7 tot 8 uur aan de veiligheidscontrole. Maatschappijen hebben nog te weinig vluchten geannuleerd en het vliegschema voor maandag is momenteel onrealistisch.

De luchthaven verwacht al vanaf de ochtend urenlange wachtrijen aan de veiligheidscontrole, dat maar op 20 procent van de normale capaciteit zou draaien door een stakingsactie van het veiligheidspersoneel, waardoor vluchten last-minute toch geannuleerd zullen worden of vliegtuigen leeg zullen moeten terugkeren naar hun bestemming.