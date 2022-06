Einde van een moeilijke week voor reizigers van en naar België

Met stakingen op Brussels Airport en bij Brussels Airlines en Ryanair was het geen goede week voor wie met het vliegtuig reisde. Honderden vluchten werden geannuleerd, en dat aan het begin van de zomer. Terwijl op maandag bijna alle vertrekkende vluchten werden geannuleerd, konden de voorbije dagen de meeste vakantievluchten van Brussels Airlines wel nog doorgaan.

Het was geen goede aanloop van de zomervakantie voor Brussels Airport. De luchthaven moest zondagavond last-minute beslissen dat voor maandag quasi alle vertrekkende vluchten met passagiers moesten worden geschrapt. De nationale vakbondsactie, die al een tijd lang was aangekondigd voor 20 juni, had vooral gevolgen voor de screeningcapaciteit aan de veiligheidscontrole voor passagiers. Minder dan een vijfde van de normale capaciteit zou kunnen gerealiseerd worden. Na talloze oproepen van Brussels Airport aan de maatschappijen om hun vliegschema voor maandag drastisch te verminderen, maar helaas hadden te weinig maatschappijen dat gedaan, werd de beslissing uiteindelijk genomen om bijna geen vertrekkende passagiersvluchten toe te laten. Honderden vluchten werden geschrapt.

Op donderdag begon een driedaagse staking van het cabinepersoneel en de piloten bij Brussels Airlines. Zij hadden vorig jaar in december al eens een dag gestaakt, maar sindsdien werd er volgens de vakbonden nauwelijks vooruitgang geboekt. Toch slaagde de maatschappij er in om net iets meer dan 40 procent van haar vluchten te laten doorgaan. Vooral het langeafstandsnetwerk werd grotendeels stilgelegd, maar de hinder bij het Europese netwerk was iets minder groot. Vooral de vluchten naar de Europese (hoofd)steden werden geschrapt, omdat die reizigers makkelijker konden worden omgeboekt op andere maatschappijen. Prioriteit waren de vakantievluchten en daar kon een zeer groot deel van doorgaan. De stakingsbereidheid lag duidelijk een stuk lager dan wat de vakbonden aankondigden. Volgens hen stond 90 procent van de piloten en 85 procent van het cabinepersoneel achter de staking. Toch konden meer dan 200 van de iets meer dan 500 vluchten worden uitgevoerd.

Een dag later begon op vrijdag ook bij Ryanair in België een driedaagse staking, die vanavond ten einde loopt. Die maatschappij heeft een grote basis in Charleroi en een kleinere basis in Brussel. In Brussel werden de vluchten die met in België gebaseerde toestellen worden uitgevoerd, geannuleerd. De andere Ryanair-vluchten die vanuit andere Europese landen komen, konden daardoor wel doorgaan. De hinder van de acties waren dan ook het grootst in Charleroi, waar al zeker meer dan 100 vluchten werden geschrapt.