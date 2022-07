Brussels Airlines vliegt bijna 25.000 reizigers naar Tomorrowland

Na twee jaar onderbreking is het eindelijk weer zover en brengt Brussels Airlines bijna 25.000 festivalgangers van meer dan 130 nationaliteiten naar Tomorrowland in Boom. Vanaf 13 juli, vertrekken meer dan 175 vluchten vanuit 69 verschillende luchthavens naar Brussels Airport, die voor de gelegenheid ook zal leven op het ritme van het festival met onder meer DJ-sets.

Voor de 16de editie van ’s werelds beste muziekfestival zullen 600.000 festivalgangers uit meer dan 200 verschillende landen zich in Boom verenigen voor drie weekends Tomorrowland, dit jaar in het thema “The Reflection of Love”. Er staan meer dan 700 artiesten geprogrammeerd, verspreid over 14 podia.

Brussels Airlines verkocht bijna 13.000 vluchtpakketten aan muziekliefhebbers die vanuit 69 verschillende luchthavens van en naar België vliegen voor het festival, goed voor bijna 25.000 Tomorrowland-passagiers op meer dan 350 Brussels Airlines-vluchten. Tien vluchten worden omgevormd tot exclusieve #TMLpartyflights met een live DJ-set op tien kilometer hoogte. De allereerste partyflight bracht gisteren, 13 juli, de eerste festivalgangers vanuit Oslo naar Brussel in het gezelschap van het Britse DJ-duo Goodboys. Om helemaal in de sfeer te komen, werden de festivalgangers in Oslo al getrakteerd op de eerste van acht gate parties.