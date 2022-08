Nog nooit zaten de vliegtuigen in Brussel zo vol

Brussels Airport heeft in juli meer dan 2,2 miljoen passagiers over de vloer gehad. Dat is 81 procent van het aantal passagiers in juli 2019. De vliegtuigen zaten wel nog nooit zo vol. Gemiddeld zaten er 150 passagiers per toestel aan boord.

Het aantal passagiers voor de afgelopen maand juli daalde met 18,7 procent ten opzichte van 2019 en was goed voor 2.223.105 passagiers. Het aantal aankomende en vertrekkende toestellen daalde sterker met 25,9 procent minder vluchten. Hoewel er dus nog steeds een kwart minder vluchten was dan in 2019, was de daling van het passagiersaantal niet evenredig. Dat betekent dus dat de vliegtuigen voller zitten dan de zomer van 2019. Gemiddeld zaten er afgelopen maand 150 passagiers aan boord tegenover 137 in juli 2019. Dat is een nieuw bezettingsrecord.

Die trend was te verwachten. Het aanbod is beperkter dan de zomer van 2019 en luchtvaartmaatschappijen rapporteren nu al een stijging van de opbrengsten. Een zetel aan boord van een vliegtuig brengt in 2022 meer op dan een zetel in 2019. De prijzen voor een vliegtuigticket liggen dan ook hoger dan voor de coronacrisis.

Ten opzichte van 2019 stijgt het totaal aantal ton verhandelde vracht ook met meer dan een kwart en zien we bijna een verdubbeling van het aantal ton vracht dat met vrachtvliegtuigen wordt vervoerd.