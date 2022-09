Ryanair sluit basis in Brussel maar schrapt slechts 2 routes

Ryanair gaat haar basis op Brussels Airport deze winter sluiten. De maatschappij zou normaal twee toestellen gebaseerd hebben tijdens de winterperiode, maar die toestellen zullen ergens anders worden ingezet. Toch wordt erweinig geschrapt in het aanbod.

Vanaf 29 oktober, de officiële start van het winterseizoen, haalt Ryanair haar twee in Brussel gebaseerde B737-800’s weg. De maatschappij zal ze deze winter op andere basissen inzetten. Het aanbod zal wel voor het grootste deel overeind blijven.

Afgelopen zomer vloog Ryanair vanuit Brussel naar 16 Europese bestemmingen. Daarvan werden er twee (Palma de Mallorca en Girona) sowieso enkel maar in de zomer bediend waardoor er 14 overbleven tijdens de winter. Met het weghalen van de Boeings zal Ryanair echter maar 2 bestemmingen schrappen want deze winter zullen er nog steeds 12 bestemmingen worden aangeboden. Welke 2 bestemmingen geschrapt worden, wil de maatschappij niet kwijt. In het reservatiesysteem worden momenteel nog 14 bestemmingen aangeboden.

Ryanair zegt de basis tijdelijk te sluiten omdat het niet akkoord is met de vliegtaks die de Belgische regering invoerde. Sinds 1 april wordt er een taks geheven van 2 euro per ticket voor Europese vluchten verder dan 500 kilometer. De vluchten onder de 500 kilometer, waarvan Ryanair er vanuit Brussel geen uitvoert, worden belast met 10 euro per ticket. Ryanair moet de taks trouwens evengoed in Charleroi betalen want het gaat om een federale taks. Ook de tarieven van Brussels Airport vindt Ryanair te hoog.