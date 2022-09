Sluiting basis Ryanair in Brussel kost 4 wekelijkse vluchten

De sluiting van de Ryanair-basis in Brussel heeft amper gevolgen voor passagiers of luchthaven. Nu het nieuwe winterschema bekend is, wordt duidelijk dat er maar twee bestemmingen geschrapt worden met in totaal vier vluchten per week.

Hoewel Ryanair normaal deze winter met twee B737-800’s zou opereren in Brussel en die toestellen nu op een andere basis worden ingezet, heeft dat nauwelijks gevolgen voor de operaties in Brussel.

Oorspronkelijk zou Ryanair deze winter naar 14 bestemmingen vliegen vanuit Brussel. Die zouden goed zijn voor in totaal 98 vluchten per week. Met de sluiting van de basis vallen er echter maar 2 bestemmingen weg: Pisa en Amman. Beiden waren deze winter goed voor 4 geplande vluchten per week waardoor Ryanair dus nog altijd 94 vluchten per week zal uitvoeren naar Brussel.

De reden is simpel: de vluchten worden gewoon met toestellen uitgevoerd van de andere Ryanair-basissen. Behalve voor het personeel dat vanop een andere basis zal moeten werken, zijn er dus weinig gevolgen. Op de bestemmingen die wegvallen, Pisa en Amman, zijn momenteel wel geen andere maatschappijen actief.