Vliegtaks Nederland meer dan verdrievoudigd

In Nederland verhoogt de regering de vliegtaks fors. In plaats van 7,84 euro per ticket zullen passagiers vanaf volgend jaar bijna 30 euro moeten gaan betalen, meer dan een verdrievoudiging van het huidige tarief.

De tariefverhoging van de Nederlandse vliegtaks was al beslist maar nu bericht de Telegraaf dat het exacte bedrag is vastgesteld. Het gaat om een belasting van 28,58 euro per ticket. De afstand van de vlucht maakt hierin geen enkel verschil.

Ook nadien is het mogelijk dat de taks nog verder de hoogte ingaat. De voorbije jaren gaf de Nederlandse regering geen cadeaus aan de Nederlandse luchtvaart. Buiten een vliegtaks werd ook het aantal vliegbewegingen op de luchthaven van Schiphol naar beneden gehaald.