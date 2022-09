ANA pauzeert deze winter route naar Brussel

ANA zal deze winter nagenoeg niet meer naar Brussel vliegen. De vaste lijndienst wordt geschrapt, maar er zullen wel nog enkele vluchten worden uitgevoerd tijdens de feestperiode in december en januari.

De route van ANA tussen Brussel en Tokio Narita wordt deze winter bijna volledig stilgelegd. Momenteel vliegt de maatschappij twee keer per week van Tokio naar Brussel met vluchtnummer NH231. Vanaf eind oktober met de start van het winterseizoen wordt de vaste lijndienst echter tijdelijk stopgezet.

ANA zal in december en ook in het eerste deel van januari wel nog enkele passagiersvluchten tussen Brussel en Tokio uitvoeren. In die periode is er een stijging van de vraag.

Reizen naar Japan wordt door de overheid nog steeds moeilijk gehouden. Voor toerisme moet er bijvoorbeeld een visa aangevraagd worden en is het enkel mogelijk om het land onder begeleiding te bezoeken. Vrij rondreizen is niet toegestaan. De komende maanden zou de Japanse overheid de regels wel willen versoepelen.