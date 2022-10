Flyr en Norse Atlantic houden tijdens winterseizoen deel van de vloot aan de grond

Nieuwkomers Flyr en Norse Atlantic Airways gaan deze winter tot de helft van hun vloot aan de grond houden. Dat maakten beide Noorse maatschappijen bekend. De twee zien de vraag achterop hinken en willen zo goed als mogelijk hun cashpositie beschermen.

Norse Atlantic Airways, dat deze zomer van start ging en in de voetsporen trad van Norwegian door met B787’s vanuit verschillende Europese landen langeafstandsvluchten aan te bieden naar de Verenigde Staten, moet noodgedwongen snijden in het aanbod. De maatschappij vloog deze zomer met B787’s vanuit Berlijn, Oslo en Londen naar New York, Los Angeles, Orlando en Fort Lauderdale. Voor de maand augustus kon Norse een bezettingsgraad van 69 procent noteren. Maar nu de winter eraan komt en door inflatie, economische onzekerheid en nog steeds hoge brandstofkosten de vraag achterwege blijft, wordt er gesneden in het aantal bestemmingen en frequenties.

De routes naar Los Angeles worden volledig stopgezet en de frequenties naar New York en Fort Lauderdale worden verminderd van 29 naar 25 wekelijkse vluchten.

Ook bij sectorgenoot en nieuwkomer Flyr wordt er flink gesneden in het aanbod. De maatschappij, die met 12 B737’s binnen Europa vliegt, gaat deze winter maar 5 tot 6 vliegtuigen actief houden. Daardoor zou Flyr de helft van de geplande kosten kunnen verminderen. De vluchten tussen Brussel en Oslo blijven wel behouden. Flyr is op zoek naar manieren om tijdens de winter het personeelsbestand te verminderen, zonder ontslagen, om zo vanaf de lente terug met volle kracht te kunnen heropstarten.