TUI: Last minute-tendens houdt aan met wekelijks hogere boekingscijfers

De reislust van de Belg blijft onverminderd, maar zijn boekingspatroon is niet langer vergelijkbaar met de periode vóór corona. September was traditioneel de boekingsmaand bij uitstek voor de herfstvakantie, maar wordt intussen geëvenaard door vertrekmaand oktober zelf. Net als de voorbije 2 jaren merkt TUI bij de reiziger nog steeds een tendens om zeer laat te reserveren. Sinds enkele weken lopen de boekingen voor de herfstvakantie heel vlot. Spanje blijft koploper, maar non-EU-landen, tijdens de coronaperiode niet aangeboden, worden verhoudingsgewijs zeer sterk geboekt omwille van hun traditioneel uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De Franstalige gemeenschap heeft voor het eerst 2 weken vakantie en profiteert ten volle van de goedkopere afreizen tijdens de eerste week.

Door het wereldwijd wegvallen van de coronamaatregelen blijft de Belg enthousiast om een buitenlandse reis te maken. Dit is ook het geval voor de herfstvakantie, traditioneel een week met een grote vraag naar warme bestemmingen in aanloop naar de nakende kille maanden.

De boekingen kwamen vrij laat op gang en worden zelfs voor een vrij groot deel pas in oktober gemaakt, op enkele weken of zelfs dagen voor afreis. Deze tendens is niet nieuw: de twee vorige jaren lagen de wisselende coronamaatregelen hiervan aan de basis. Dit jaar lijkt de last minute-trend gelinkt aan het gevoel van onzekerheid door de energiecrisis. Dit merkt TUI ook in de favoriete bestemmingen: vaker dan anders opteren reizigers voor een niet-Europees land dat de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Deze bestemmingen werden tijdens de pandemie trouwens niet aangeboden en kennen nu een echte revival. Turkije, Egypte, Marokko en Tunesië worden weer massaal opgevist, net als Senegal, nieuwkomer in het TUI-programma en een prijsgunstige aanvulling op het programma van de exotische vakanties.

Deze herfstvakantie is de eerste periode met verschillen tussen Vlaanderen en Franstalig België, waar de vakantie 2 weken duurt en een week eerder begint. Vele Franstalige gezinnen verkiezen om tijdens de eerste, goedkopere week te vertrekken. Ze opteren vaak ook voor de laatste afreis naar Kreta, Rhodos of Mallorca, bestemmingen die enkel in het zomerprogramma voorkomen en momenteel tegen een laagseizoenprijs worden aangeboden. Twee weken vakantie biedt hen ook de mogelijkheid om een langere vakantie te beleven, zeker voor een verre bestemming een pluspunt. Deze gunstige omstandigheden kennen de Vlaamse gezinnen niet. Hun grote voordeel is een grotere beschikbaarheid op hun afreisweekend door het wegvallen van een deel van de Franstalige markt. Daardoor blijft het last minute-aanbod nog vrij groot.

Het gemiddelde reisbudget per persoon voor een vliegvakantie is €1413, 19% meer dan in 2019. Voor een autovakantie betaalt de Belg gemiddeld €245 of 13% meer dan in 2019. Aan een citytrip wordt gemiddeld €361 besteed, 11% meer dan 3 jaar geleden.

Top 5 vliegvakanties:

Landen: Spanje, Egypte, Tunesië, Turkije, Marokko

Regio’s: Tenerife, Gran Canaria, Turkse Riviera, Costa del Sol, Hurghada

Top 5 autovakanties:

Landen: Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Spanje

Regio’s: Belgische kust, Sauerland (D), Elzas (F), Normandië (F), Luxemburg

Top 5 stedentrips:

Parijs, Rome, Londen, Lissabon, Amsterdam